Стали известны номинанты премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) опубликовала на своем сайте список номинантов грядущей премии.

Лидером по количеству номинаций стал триллер «Конклав». У него их 12, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Эдвард Бергер), «Лучшая мужская роль» (Рэйф Файнс) и «Лучшая женская роль второго плана» (Изабелла Росселлини).

За награду в категории «Лучший фильм», помимо «Конклава», поборются «Анора», «Бруталист», «Никому не известный» и мюзикл «Эмилия Перес».

Криминальный мюзикл «Эмилия Перес» также стал одним из фаворитов предстоящей премии, поскольку удостоился 11 номинаций. Тройку лидеров замкнула драма «Бруталист» Брэйди Корбета.

Корбет номинирован на BAFTA как лучший режиссер. Также в этой категории названы: Эдвард Бергер («Конклав»), Шон Бэйкер («Анора»), Дени Вильнев («Дюна: Часть 2»), Жак Одиар («Эмилия Перес») и Корали Фаржа («Субстанция»).

По семь номинаций получили «Анора», «Дюна: Часть вторая» и мюзикл «Злая», а по шесть — «Никому не известный» и «Kneecap».

За награду в категории «Лучшая актриса» будут вести борьбу Деми Мур («Субстанция»), Майки Мэдисон («Анора»), Синтия Эриво («Злая»), Сирша Ронан («Выгон»), Марианн Жан-Батист («Суровая правда») и Карла София Гаскон («Эмилия Перес»).

Статуэтку «Лучшего актера» может получить Хью Грант («Еретик»), Эдриан Броуди («Бруталист»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»), Рэйф Файнс («Конклав») и Тимоти Шаламе («Никому не известный»).

В категории «Лучший анимационный фильм» номинированы «Головоломка 2», «Дикий робот», «Течение» и «Уоллес и Громит: Самая дикая месть».

Лауреатов объявят 16 февраля. Ведущим церемонии вновь выступит Дэвид Теннант.

Ранее стало известно, что Юру Борисова номинировали на главную кинопремию Великобритании.