Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве пройдет танцевальное шоу ГРАНД «История в отеле»

Шоу ГРАНД «История в отеле» стартует 2 марта в Москве
close
Пресс-служба шоу ГРАНД «История в отеле»

В Москве пройдет шоу ГРАНД «История в отеле». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Премьера постановки состоится 2 марта 2025 года. Шоу создано победителем шоу «Танцы со звездами» и чемпионом мира Денисом Тагинцевым совместно с театральным режиссером Егором Перегудовым.

Сюжет шоу рассказывает о жизни постояльцев роскошного отеля. Декорации весом 42 тонны сделаны ярко и красочно. Зрителей ждут сцены девичника, пляжной вечеринки, а также танцев в застрявшем лифте.

Постановка сопровождается живой музыкой виолончели, фортепиано, гитары и барабанов. За вокал отвечают участники проекта «Голос» — Георгий Юфа и Ксения Коламбацкая. Они исполнят хиты разных эпох: Maneskin, Prodigy, ABBA, Ennio Morricone и другие.

Тагинцев заявил, что его команда подобрала композиции, которые должны вызывать радость и желание жить.

«‎Именно эти эмоции мы мечтаем подарить нашему зрителю», — заявил постановщик шоу.

Ранее Юлия Снигирь сделала открытие во время занятий танго.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами