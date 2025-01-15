В Москве пройдет танцевальное шоу ГРАНД «История в отеле»

Шоу ГРАНД «История в отеле» стартует 2 марта в Москве

В Москве пройдет шоу ГРАНД «История в отеле». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Премьера постановки состоится 2 марта 2025 года. Шоу создано победителем шоу «Танцы со звездами» и чемпионом мира Денисом Тагинцевым совместно с театральным режиссером Егором Перегудовым.

Сюжет шоу рассказывает о жизни постояльцев роскошного отеля. Декорации весом 42 тонны сделаны ярко и красочно. Зрителей ждут сцены девичника, пляжной вечеринки, а также танцев в застрявшем лифте.

Постановка сопровождается живой музыкой виолончели, фортепиано, гитары и барабанов. За вокал отвечают участники проекта «Голос» — Георгий Юфа и Ксения Коламбацкая. Они исполнят хиты разных эпох: Maneskin, Prodigy, ABBA, Ennio Morricone и другие.

Тагинцев заявил, что его команда подобрала композиции, которые должны вызывать радость и желание жить.

«‎Именно эти эмоции мы мечтаем подарить нашему зрителю», — заявил постановщик шоу.

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