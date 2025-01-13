«Ощущение себя»: Юлия Снигирь сделала открытие во время занятий танго

В онлайн-кинотеатрах KION и START 13 января состоится премьера мистической мелодрамы «Танго на осколках» с Юлией Снигирь («Мастер и Маргарита») в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы KION.

Также в сериале снялись Риналь Мухаметов («Притяжение»), Денис Шведов («Бывшие»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Максим Карушев («Императрицы»). Режиссер проекта — Сергей Сенцов («1703», «Престиж»). Оператором-постановщиком стал Никита Городниченко («1703», «Престиж»), сценарий написала Галина Мосалова («Земля больших возможностей»).

По сюжету жизнь успешной женщины Норы рушится, когда после потери мужа она узнает о его тайной жизни, любовнице и занятиях танго. Нора записывается в школу танцев, где знакомится с любовницей мужа и открывает в себе новую чувственность.

По словам Снигирь, она не сразу поняла, что танго — это не просто танец, и сначала подошла к вопросу чисто технически.

«И только в процессе обучения мне стало понятно, что дело не просто в разучивании комбинаций. Танго — это характер, это отношения между людьми, это ощущение себя. Танец, который не только в ногах, но прежде всего в глазах. Я открывала это постепенно вместе со своей героиней, поскольку у нас с ней изначально много общего», — делится актриса.

Большая часть истории рассказана в сериале языком танца. Педагогом для артистов стала Сагдиана Хамзина — чемпионка мира 2018 года по аргентинскому танго, в сериале также принял участие популярный коллектив SoloTango.

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