Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ощущение себя»: Юлия Снигирь сделала открытие во время занятий танго

Сериал «Танго на осколках» с актрисой Снигирь выйдет онлайн
close
Kion

В онлайн-кинотеатрах KION и START 13 января состоится премьера мистической мелодрамы «Танго на осколках» с Юлией Снигирь («Мастер и Маргарита») в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы KION.

Также в сериале снялись Риналь Мухаметов («Притяжение»), Денис Шведов («Бывшие»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Максим Карушев («Императрицы»). Режиссер проекта — Сергей Сенцов («1703», «Престиж»). Оператором-постановщиком стал Никита Городниченко («1703», «Престиж»), сценарий написала Галина Мосалова («Земля больших возможностей»).

По сюжету жизнь успешной женщины Норы рушится, когда после потери мужа она узнает о его тайной жизни, любовнице и занятиях танго. Нора записывается в школу танцев, где знакомится с любовницей мужа и открывает в себе новую чувственность.

По словам Снигирь, она не сразу поняла, что танго — это не просто танец, и сначала подошла к вопросу чисто технически.

«И только в процессе обучения мне стало понятно, что дело не просто в разучивании комбинаций. Танго — это характер, это отношения между людьми, это ощущение себя. Танец, который не только в ногах, но прежде всего в глазах. Я открывала это постепенно вместе со своей героиней, поскольку у нас с ней изначально много общего», — делится актриса.

Большая часть истории рассказана в сериале языком танца. Педагогом для артистов стала Сагдиана Хамзина — чемпионка мира 2018 года по аргентинскому танго, в сериале также принял участие популярный коллектив SoloTango.

Накануне Анджелина Джоли рассказала о неожиданном влиянии на нее оперного вокала.

Ранее Люси Лью рассказала, как поссорилась с Биллом Мюрреем на съемках «Ангелов Чарли».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами