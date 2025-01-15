Шаляпин рассказал, как его шокировал роман Natan и Лерчек: «Где они там мутили?»

Певец Шаляпин удивился, что у Natan и Лерчек хватило сил на роман в «Звездах в джунглях»

Певец Прохор Шаляпин признался в YouTube-шоу Маши Миногаровой «Позавчерашние новости», что был шокирован романом коллеги Натана Мирова (Natan) и блогерши Валерии Чекалиной на шоу «Звезды в джунглях».

Шаляпин удивился тому, как у артистов хватало сил в проекте не только на соревнования, но и на романы.

«Где они там мутили? Там сил нет вообще ни на что!» — отметил исполнитель.

Шаляпин вспомнил, как участвовал в шоу «Звезды в Африке». Он отметил, что в проекте их практически не кормили. Артист столкнулся с голодом и слабостью в передаче.

«Я лежу на кровати, мне говорят: «Прохор, конкурсы!» А я: «Какой конкурс?! У меня сил нет, голова кружится. Дайте полежать!» А тут они замутили. Там, извините, вообще о сексе речи нет… Нет никаких сил на это!» — рассказал певец.

15 октября Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Сама Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

Ранее супруга рэпера Natan подтвердила, что не собирается к нему возвращаться.