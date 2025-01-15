Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александра Ребенок заявила, что побаивалась Добровольскую

Актриса Александра Ребенок назвала Добровольскую человеком театра
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Александра Ребенок призналась в беседе с Voice, что побаивалась величины и характера народной артистки России Евгении Добровольской.

Ребенок работала вместе с Добровольской над постановкой по пьесе Чехова «Чайка». Совместное сотрудничество, по словам актрисы, открыло для нее новые грани коллеги. Она увидела в Евгении открытого, слышащего и очень чуткого человека.

«У меня нет ни одного воспоминания о Евгении в каком-то бытовом формате. Все время она вспоминается в работе. Она, мне кажется, и есть театр. Она человек театра. Есть такое понятие. Люди, которые всю жизнь отдают театру, они живут им. Театр равно жизнь. И, конечно, она была таким человеком», — поделилась артистка.

Ребенок считает, что Добровольская была душой МХТ им. Чехова. Народная артистка служила в театре с 1991 года. Помимо этого, Евгения с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.

10 января МХТ имени А. П. Чехова сообщил, что не стало народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.

Ранее Стоянов заявил, что Добровольскую не любили только ленивые и бездарные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами