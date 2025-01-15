Александра Ребенок заявила, что побаивалась Добровольскую

Актриса Александра Ребенок призналась в беседе с Voice, что побаивалась величины и характера народной артистки России Евгении Добровольской.

Ребенок работала вместе с Добровольской над постановкой по пьесе Чехова «Чайка». Совместное сотрудничество, по словам актрисы, открыло для нее новые грани коллеги. Она увидела в Евгении открытого, слышащего и очень чуткого человека.

«У меня нет ни одного воспоминания о Евгении в каком-то бытовом формате. Все время она вспоминается в работе. Она, мне кажется, и есть театр. Она человек театра. Есть такое понятие. Люди, которые всю жизнь отдают театру, они живут им. Театр равно жизнь. И, конечно, она была таким человеком», — поделилась артистка.

Ребенок считает, что Добровольская была душой МХТ им. Чехова. Народная артистка служила в театре с 1991 года. Помимо этого, Евгения с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.

10 января МХТ имени А. П. Чехова сообщил, что не стало народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.

Ранее Стоянов заявил, что Добровольскую не любили только ленивые и бездарные.