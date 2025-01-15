Дочь Ренаты Литвиновой заподозрили в беременности

Дочь актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская спровоцировала слухи о беременности. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Канал опубликовал фото, на котором у Добровской якобы выпуклый живот.

«Рената, похоже, скоро станет бабушкой. Ее дочь Ульяна слишком кругла стала», — заявило издание.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

В июне 2024-го Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Актриса дефилировала в черном тренче, поверх которого надела белые трусы. Образ дополнен серой водолазкой, кожаным ремнем, капроновыми колготками, туфлями на каблуках и перчатками.

Ранее Рената Литвинова с обновленным имиджем объявила о новом спектакле в Париже.