Бен Стиллер вспомнил, как помирился с женой после разрыва: «Божий промысел»

Актер и режиссер Бен Стиллер признался в интервью The New York Times, что не хотел воссоединения с женой Кристин Тейлор после разрыва.

По словам Стиллера, они дали друг другу личного пространства после расставания, чтобы посмотреть на свое отношение к браку и к себе. Актер отметил, что их разрыв длился три-четыре года, однако экс-супруги всегда были связаны. Их объединила пандемия коронавируса.

«Божий промысел, определенно. Мы прожили в одном доме почти год, прежде чем стать по-настоящему вместе. Но я так благодарен. Я думаю, что не так уж много людей возвращаются друг к другу, когда расстаются», — поделился артист.

Стиллер считает, что супруги больше ценят друг друга после расставания.

«Потому что мы знаем, что у нас этого не могло бы быть», — заявил режиссер.

Бен Стиллер и Кристин Тейлор поженились в мае 2000 года. Свадебная церемония прошла на острове Кауаи, Гавайи. В 2002 актриса родила дочь Эллу Оливию, а в 2005-м — сына Куинли Демпси. В мае 2017 года Стиллер и Тейлор объявили о расставании, однако в 2022-м сообщили о воссоединении.

Ранее жена Владимира Селиванова забрала иск о взыскании алиментов.