Юлия Савичева и Алиса Мон притворятся другими артистками на шоу «Один в один»

В новом сезоне шоу «Один в один» примут участие артисты Милимеров, Савичева, Мон и Газманов

На телеканале «Россия» 17 января стартует новый сезон музыкального шоу «Один в один». Имена участников «Газете.Ru» раскрыла пресс-служба канала.

Кресла постоянных судей займут народный артист России Юрий Стоянов, двукратный победитель шоу, певец Алексей Чумаков и заслуженная артистка России, оперная певица Марина Мещерякова. Приглашенной гостьей первого выпуска станет актриса театра и кино Людмила Артемьева, ведущими — народный артист России Николай Басков и популярная певица Клава Кока.

Притворяться другими артистами на шоу двойников будут телеведущий Вячеслав Макаров, певец Жан Милимеров, певец и музыкант Арсений Бородин, певицы Юлия Савичева, Алиса Мон и Мария Зайцева, певец Родион Газманов, актриса театра и кино Валерия Ланская, актриса и телеведущая Надежда Ангарская и певец Нодар Ревия.

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Юрий Стоянов признался, что каждый раз ждет удивления, когда он забывает, что является судьей, и поражается преображению.

«И получишь невероятное удовольствие от того, что творят люди на твоих глазах. Люди, которые пришли, которых несколько часов гримировали, и которые затем вдруг выходят и живьем начинают петь», — делится он.

Шоу «Один в один» будет выходить на телеканале «Россия» каждую пятницу.

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