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Вдова Грачевского рассказала, допускает ли она повторный брак

Вдова Грачевского Екатерина призналась, что не может думать о новых отношениях

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что не допускает для себя повторный брак. Этим женщина поделилась в беседе с NEWS.ru.

«Мне кажется, я тот человек, который любит один раз и навсегда. До встречи с Борисом — понятное дело, я была девчонкой — были влюбленности и страсть. Но любовь я обрела только с Борей», — призналась вдова.

Белоцерковская подчеркнула, что «не может даже подумать об отношениях с другим мужчиной» и вспомнила о понятии «лебединая верность». Женщина добавила, что сейчас главным человеком в жизни считает своего сына от режиссера Филиппа. Она назвала наследника самым большим счастьем в жизни и добавила, что ради него живет и будет жить.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская поженились в 2016 году, а 8 апреля 2020 года у супругов появился на свет сын, которого назвали Филиппом. Режиссер тогда в четвертый раз стал отцом, ему был 71 год. У пары мог родиться еще один ребенок, но актриса перенесла выкидыш. Это случилось уже после того, как продюсера не стало в январе 2021 года.

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