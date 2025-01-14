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«Остался без денег»: знакомый рассказал о последствиях пожаров для внука Пугачевой

Журналист Донской: пожар оставил музыканта Преснякова без денег и вещей
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Global Look Press

Журналист из Лос-Анджелеса Максим Донской рассказал о последствиях пожаров в США для внука певицы Аллы Пугачевой — музыканта Никиты Преснякова. Его цитирует POPCAKE.

«Сгорели вещи. Убежали, что успели взять», — рассказал знакомый с ситуацией журналист.

По словам Донского, финансовые проблемы начались у сына Кристины Орбакайте давно.

«Никита остался без денег, помогают мама и бабушка», — говорит журналист.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Накануне Пресняков сообщил, что он и его жена Анна Краснова находятся в безопасности после серии лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Пресняков признался, что последние три дня пребывает в стрессе. Он отметил, что продолжает следить за событиями происшествия.

Ранее Канье Уэста раскритиковали за то, что он «бросил» детей на фоне пожаров в Калифорнии.

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