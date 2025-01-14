К 80-летию Максима Дунаевского устроят марафон на ТВ

В России устроят марафон фильмов с музыкой Дунаевского к 80-летию композитора

На телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» состоится марафон фильмов с музыкой Максима Дунаевского, посвященный 80-летию композитора. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе канала.

Марафон начнется 15 января в 13:10 с показа фильма «Ах, водевиль, водевиль…» режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Дунаевский создал песни для этой картины в соавторстве с поэтом Леонидом Дербеневым, среди них — «Ах, этот вечер», «Гадалка», «Прежде, чем жениться».

В 14:25 в эфир выйдет фильм «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» Ролана Быкова, а в 16:10 — комедия Леонида Гайдая «Опасно для жизни!», ставшая первой совместной работой режиссера с композитором.

Культовый советский мюзикл «Д'Артаньян и три мушкетера» зрителям покажут в 19:40. В старых интервью исполнитель роли Д'Артаньяна, актер Михаил Боярский заявлял, что музыка Дунаевского во многом обеспечила советской ленте успех, поскольку привнесла в драматургию романтику.

Фильм-сказка «Мэри Поппинс, до свидания» продолжит программу в 00:15. Завершится марафон в 02:40 показом мелодрамы «Повторная свадьба» Георгия Натансона.

15 января народному артисту РФ Максиму Дунаевскому исполняется 80 лет. С 1972 года знаменитый композитор пишет музыку для кино. В фильмографии Максима Исааковича более 70 картин, многие из которых стали невероятно популярными благодаря его композициям.

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