Дагестанец сразится за сердце избранницы в новом сезоне «Омара в большом городе»

В онлайн-кинотеатре KION 16 января выйдет премьера третьего сезона комедии «Омар в большом городе». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы.

В продолжении популярного сериала о приключениях дагестанца Омара сыграют Омар Алибутаев, Олег Верещагин и Анастасия Байкаева.

По сюжету нового сезона добродушный кавказец Омар привозит свою девушку Асю из Москвы в Дагестан на свадьбу друга. Асю по кавказской традиции похищают, и Омару удается ее освободить, однако девушка решает, что избранник подстроил похищение, и отказывается с ним общаться.

Чтобы вернуть Асю, Омар идет на все от дорогих подарков до сделки с врагом и фиктивного брака.

«Выясняется, что Омар — не единственный в мире человек, которому нравится Ася. Оказывается, их очень много! И зрителям будет интересно понаблюдать, как Омар воюет за сердце Аси, защищает ее и спасает от кавказских ухажеров. В характере моего героя не произошло каких-то глобальных изменений, он все такой же упрямый, наивный, смотрящий вперед человек, который пытается найти себя в большом городе», — рассказывает Алибутаев.

В рамках вселенной «Омар в большом городе» вышел также полнометражный фильм «Омар в большом кино», в котором герой показал себя с новой стороны и нашел друга в лице маленькой девочки, мечтающей, чтобы ее родители были вместе.

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