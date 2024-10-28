Экс-солистка «Ленинграда» заявила, что Инстасамке не нужен Шнуров

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что Сергею Шнурову работа с Инстасамкой (Дарьей Зотеевой) нужнее, чем самой певице. Так Вокс прокомментировала новости о том, что Инстасамка может стать новой вокалисткой «Ленинграда».

«Конечно, любой человек, который не в бункере и не живет в танке, слышал песни Интасамки, кто-то против своей воли, кто-то добровольно. Я считаю, что Инстасамка — это отличный медиаактив, совершенно понимающий свой маневр, двигающийся уверенно абсолютно сквозь все сложности, трудности и перипетии шоу-бизнеса. Вся команда, которая работает над этим проектом, большие молодцы. Как я уже говорила, Инстасамка Шнурову нужнее, чем Шнуров Инстасамке», — сказала она.

Вокс добавила, что сейчас со своими музыкантами едет на гастроли.

«Напишите, что я на гастрольки еду, чтобы люди не думали, что я умерла в канаве. У меня восемь музыкантов, сейчас в Сочи едем всей группой», — пояснила она.

28 октября Telegram-канал Mash сообщил, что Инстасамка станет новой вокалисткой «Ленинграда». Источник канала уточнил, что Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье. Пресс-секретарь «Ленинграда» и директор Инстасамки заявили «Газете.Ru», что переговоры сейчас ведутся.

Ранее во время встречи Инстасамки с фанатами произошла давка.