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У Бузовой сбылась мечта после отъезда из России

Певица Ольга Бузова призналась, что мечтала побывать на концерте группы Coldplay
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Телеграм-канал «Бузова»

Певица Ольга Бузова сообщила в Telegram-канале, что 12 января осуществила свою мечту.

Она побывала на концерте группы Coldplay, который состоялся в Дубае на стадионе Zayed Sports City.

«Я невероятно счастлива... Я пела и танцевала вместе с ними, вместе со всем стадионом», — заявила артистка.

Бузова призналась, что вышла заряженной после концерта — и теперь она готова «обеспечить энергией небольшой город». Знаменитость напомнила своим подписчикам о том, насколько важно исполнять свои мечты.

9 января стало известно, что Ольга Бузова состоит в отношениях с юристом Романом Литаровым. По данным kp.ru, мужчина родился и проживает в городе Сочи, работает в администрации.

О том, что Бузова не свободна, стало известно еще 5 января. Тогда артистка опубликовала ролик, на котором была запечатлена в объятиях возлюбленного на свидании. Мужчина был повернут спиной к камере, поэтому его личность была неизвестна.

В августе Бузова спровоцировала слухи о помолвке, когда опубликовала фотографии и видео с велопрогулки с кольцом на безымянном пальце.

Ранее стало известно имя новой девушки Дани Милохина.

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