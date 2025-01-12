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Кока сообщила, что готова к новым отношениям: «Нарциссы должны оставаться в прошлом»

Певица Клава Кока призналась, что готова к новым романам
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Klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока призналась в «Шоу Воли», что готова к новым отношениям после расставания с блогером Александром Повериным.

«Сердечко свободно. Мужчины, звоните, пишите», — поделилась артистка.

Как отметила Кока, она до сих пор не знает, встречался ли с ней Поверин ради пиара или его чувства были искренними. Она также назвала «красные флаги» в мужчинах. Знаменитость призналась, что больше не хочет платить за мужчин в ресторанах и на других видах досуга.

«Нарциссы должны оставаться в прошлом», — заявила певица.

22 октября Кока объявила о расставании с блогером Александром Повериным, с которым встречалась после проекта «Сердце Клавы». На тот момент они уже полтора месяца не состояли в отношениях. Артистка призналась, что все это время заглушала боль от разрыва работой. Она уточнила, что сама стала инициатором расставания.

4 ноября Кока опубликовала снимок с заплаканным лицом на фоне расставания с Повериным. Певицу поддержали блогерша Юлия Гаврилина и продюсер Павел Курьянов (Пашу). Они отправили артистке букеты цветов.

Ранее Лолита объяснила, почему больше не хочет заводить романы.

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