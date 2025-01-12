Погребняк сообщила о проблемах со здоровьем на Маврикии

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее появились проблемы со здоровьем во время отдыха на Маврикии.

Погребняк перенесла сильное отравление. Она пожаловалась на обезвоживание организма. На данный момент модель восстанавливается.

«Худшая ночь. Думала, уеду на скорой», — поделилась блогерша.

2 декабря Погребняк сообщила, что сделала пластику у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Она объясняла, что торопилась с операцией из-за отпуска с семьей на Маврикии. По словам знаменитости, она хочет к этому времени выглядеть идеально.

6 сентября у Погребняк появился на свет четвертый сын Владимир. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Крестной матерью малыша стала лучшая подруга модели — певица и телеведущая Ольга Бузова.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом. 1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

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