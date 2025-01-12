Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Погребняк сообщила о проблемах со здоровьем на Маврикии

Модель Мария Погребняк рассказала, что отравилась на Маврикии
close
mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее появились проблемы со здоровьем во время отдыха на Маврикии.

Погребняк перенесла сильное отравление. Она пожаловалась на обезвоживание организма. На данный момент модель восстанавливается.

«Худшая ночь. Думала, уеду на скорой», — поделилась блогерша.

2 декабря Погребняк сообщила, что сделала пластику у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Она объясняла, что торопилась с операцией из-за отпуска с семьей на Маврикии. По словам знаменитости, она хочет к этому времени выглядеть идеально.

6 сентября у Погребняк появился на свет четвертый сын Владимир. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Крестной матерью малыша стала лучшая подруга модели — певица и телеведущая Ольга Бузова.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом. 1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

Ранее Айза рассказала о состоянии Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) во время концерта на Бали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами