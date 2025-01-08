Лолита Милявская станцевала на улице в ОАЭ после отъезда из России

Певица Лолита Милявская поделилась в Telegram-канале, как танцует в одиночестве на уличной территории отеля в Дубае.

Артистка призналась, что таким образом решила вернуться в детство. Она поделилась, что, будучи маленькой, часто останавливалась и танцевала на улице, если слышала музыку. Прохожие, вспомнила знаменитость, смеялись и аплодировали ей.

6 января стало известно, что Милявская улетела на отдых в ОАЭ вместе с дизайнером Игорем Гуляевым. В недавно опубликованном ролике с танцами Гуляев подшучивает над артисткой, заявляя, что она пытается движениями сжечь наеденные калории.

В начале января сообщалось, что активисты из общественной организации «Русская община» потребовали отменить концерт певицы Лолиты Милявской в Иванове, который должен состояться в марте 2025 года. Активисты напомнили о наличии у Милявской израильского гражданства, а также об ее участии в украинском шоу «Воскресенье с кварталом». В 2013 году артистка иронично отозвалась о москвичах, назвав их «москалями».

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