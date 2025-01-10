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Инстасамку раскритиковали за розыгрыш использованных ногтей

Рэперша Инстасамка опровергла слухи о том, что разыгрывает использованные накладные ногти
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Телеграм-канал Instasamka

Подписчики раскритиковали рэпершу Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева) за розыгрыш якобы использованных накладных ногтей в Telegram-канале.

Девушка решила разыграть комплект накладных ногтей среди тех, кто придумает, снимет видео и выложит в сети танец в собственном исполнении под ее трек 2024 года «Пампим нефть». Она предложила подписчикам «два набора царских и легендарных ногтей со съемок клипа пампинг оил», и в комментариях стали сравнить использованные ногти с грязными носками.

«Ребят, я видела сообщения про то, что я разыгрываю использованные ногти. Если что, они новые!» — оправдалась она.

Накануне Инстасамка без макияжа снялась в купленной семь лет назад кофте.

Ранее Инстасамка снялась в советском образе на фоне ковра.

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