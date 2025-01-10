Несовершеннолетняя россиянка обвинила певца Ислама Итляшева в избиении: «Мне очень страшно»

Mash: россиянка Алина заявила, что певец Итляшев ударил ее из-за отказа от секса

Россиянка Алина обвинила заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики Ислама Итляшева в избиении, когда ей было 16 лет. Слова девушки передает Telegram-канал Mash Gor.

Алина посетила концерт Итляшева в Саранске полтора года назад. К тому моменту она уже была заочно знакома с исполнителем: до концерта фанатка опубликовала в соцсетях видео с танцами под музыку шансонье. Итлашев ответил на ролик, они начали переписываться.

После концерта, утверждает фанатка, певец пригласил ее в отель. Она взяла с собой подругу, поскольку побоялась идти одна.

«Потом моя подруга и его ассистент выходят из номера. Он [Итляшев] начинает очень сильно приставать ко мне, очень сильно заставлять меня», — рассказала Алина.

Затем, рассказала девушка, она отказала Итляшеву, но артист стал предлагать ей деньги или «что-то купить» взамен на секс. Алина вспомнила, что начала кричать и плакать, после чего певец закрыл ей рот рукой, ударил по лицу и отнял телефон.

«Мне очень страшно, я не чувствую себя в безопасности. Пугаюсь от каждого шороха, сильно боюсь, потому что мне уже пишут угрозы», — заявила фанатка.

Алина объяснила, что решила рассказать свою историю, так как стала чаще замечать истории о домогательствах знаменитостей.

Ислам Итляшев развивает музыкальную карьеру с 2011 года. В 2022 году он стал самым прослушиваемым артистом 2022 года на YouTube в России.

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