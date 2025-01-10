Алек Болдуин подал иск против прокурора после дела о стрельбе на съемках

Американский актер Алек Болдуин подал гражданский иск в связи с расследованием инцидента на съемках вестерна «Ржавчина», в ходе которых произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на судебные документы.

«Алек Болдуин подал в суд за злонамеренное судебное преследование после того, как судья отклонил дело о стрельбе на съемочной площадке «Ржавчины», — пишет агентство.

По данным AP, в июле прошлого года суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленной стрельбе, в результате которой оператор Галина Хатчинс получила несовместимые с жизнью ранения во время подготовки к съемкам фильма в 2021 году.

В своем иске актер обвинил в клевете прокуроров и следователей, а также в том, что они намеренно неправильно распорядились имеющимися доказательствами в ходе расследования и пытались возложить на Болдуина ответственность «за действия и бездействие других, невзирая на доказательства и закон».

Ответчиками в иске названы специальный прокурор Кари Моррисси и окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис, а также следователи из офиса шерифа округа Санта-Фе.

В 2021 году во время съемок «Ржачины» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года, причиной тому послужило сокрытие обвинением улик. В полиции зарегистрировали боеприпасы под иным номером дела, чем дело «Ржавчины». И таким образом, адвокаты Болдуина не имели доступа к этим уликам.

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