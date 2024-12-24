Николас Холт хранит в рамке протез пениса Билла Скарсгарда

Актер Николас Холт признался, что режиссер «Носферату» Роберт Эггерс подарил ему протез пениса Билла Скарсгарда со съемок фильма. Об этом артист сообщил Лили-Роуз Депп в интервью для Elle.

«У меня дома в рамке стоит протез пениса графа Орлока (героя актера Билла Скарсгарда в фильме. — прим. «Газеты.Ru)», — рассказал Холт.

Актер пояснил, что Эггерс решил подарить ему реквизит из-за произошедшей на съемках ситуации. Режиссер поинтересовался у Холта, как он себя чувствовал во время съемок сцены, в которой Скарсгард по сценарию слизывал с него кровь. Артист ответил на вопрос постановщика фразой: «Я чувствовал протез его пениса на своей ноге».

Холт признался, что реквизит ему доставили в сломанном состоянии. Актеру пришлось отнести протез пениса в местную мастерскую для ремонта. Его удивило, что сотрудник магазина «даже не моргнул» из-за принесенного им предмета. Но когда актер забирал заказ, то мастер поинтересовался историей протеза пениса.

«Он сказал: «Это что-то вроде коллекционного экспоната?» И я ответил: «Хм, можно и так сказать», — рассказал Холт.

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