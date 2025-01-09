Непристойное поведение фанатки Aventura на концерте привело к разводу

Муж доминиканки Мириам Круз подал на развод после ее поступка на концерте

Поступок доминиканки Мириам Круз на концерте группы Aventura привел к ее разводу с мужем. Об этом сообщает бразильское издание Metropoles.

Круз обратила на себя внимание солиста Aventura Ромео Сантоса на концерте коллектива в Санто-Доминго 28 декабря. Группа пригласила фанатку на сцену, поскольку она стояла перед сценой с плакатом, призывающим дать ей возможность спеть с ними.

Однако, выйдя к артистам, женщина удивила своим поступком не только остальных фанатов, но и самого вокалиста Сантоса. Она поцеловала и обняла исполнителя.

Впоследствии поведение доминиканки раскритиковали в соцсетях, поэтому Круз пришлось извиняться в соцсетях. Женщина сообщила в личном блоге, что действовала, не задумываясь о последствиях. Она также добавила, что оказаться на одной сцене с Aventura было ее мечтой.

«Я должна признать, что это достижение далось мне очень дорогой ценой — настал конец моего десятилетнего брака», — отметила она.

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