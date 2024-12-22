Тимати спровоцировал слухи о свадьбе

Рэпер Тимати намекнул, что у него есть жена

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) спровоцировал слухи о свадьбе.

Юнусов опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей – в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. По словам певца, его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него.

«Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены», — подписал публикацию исполнитель.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

В апреле 2023 года возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова спровоцировала слухи о помолвке.

Иванова посетила вместе с артистом открытие Gucci Cafe от певца Егора Крида. На ее правой руке было надето серебряное кольцо с бриллиантами. Поклонники предположили, что Тимати мог сделать предложение своей возлюбленной.

Ранее Олега Майами обвинили в пропаганде чайлдфри из-за призыва разводиться.