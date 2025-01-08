Звезда «Слова пацана» нашел новую девушку после разрыва с Пересильд

Актер Могильников заявил, что снова влюблен после расставания с Пересильд

Звезда сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников нашел новую девушку после разрыва со своей коллегой по съемкам Анной Пересильд. Об этом 17-летний юноша рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актер опубликовал сторис, в которой заявил, что влюблен.

Накануне Нового года 15-летняя Пересильд призналась, что рассталась с Могильниковым.

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов. Спасибо», — написала она.

Дочь актрисы Юлии Пересильд сыграла в «Слове пацана» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена казанской группировки «Универсам» Марата. Могильников воплотил на экране образ молодого бандита Ералаша, который на нечестно полученные деньги покупает бабушке утюг с паром. История персонажа трагически завершилась после столкновения с членами банды «Хади Такташ».

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