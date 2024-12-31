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Первая жена Тиммы обратилась к Седоковой: «Янис был хорошим человеком»

Первая жена Яниса Тиммы Сана Оша призналась, что не держит обиды на Седокову
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sana__osa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Первая супруга баскетболиста Яниса Тиммы, Сана Оша, поделилась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) мыслями о бывшем возлюбленном.

Оша рассказала, что их с Тиммой шестилетний сын Кристиан простился с отцом. Она призналась, что до последнего скрывала от ребенка уход отца, и пришлось работать с психологами.

«Кристиан был первым, кто попрощался с Янисом. Берегите своих близких. Мы положили папе с собой пряники-ангелочки. Потому что папе нравились эти пряники. Эмоции невозможно скрыть», — рассказала модель.

Бывшая жена баскетболиста обратилась к Анне Седоковой, которой не было на прощании с Тиммой в Латвии. Оша вспомнила, что возлюбленный ушел от нее к певице вскоре после рождения сына.

«Я проиграла ту игру. Почему делюсь этим? Потому что была в той яме, где меня уничтожили эмоционально. Женщины, помните, на чужом несчастье свое счастье не построишь! Я давно отпустила обиды, моя личная жизнь продолжается», — написала модель в личном блоге.

Также Оша заявила, что Тимма не был психически неуравновешенным. По ее словам, «Янис был хорошим человеком».

«Его окрестили психически неуравновешенным, хотя я жила с ним девять лет и не думаю, что он был таким. Этот мужчина отдавал последнее, у него было большое любящее сердце. Янис готов был помочь всем друзьям», — поделилась она.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Анной Седоковой.

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