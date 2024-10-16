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Стало известно, сколько Мария Кожевникова потратила на день рождения сыновей

Декоратор Миланская: Кожевникова потратила 5 млн рублей на день рождения сыновей

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mkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Декоратор Марина Миланская заявила, что совместный день рождения сыновей обошелся Марии Кожевниковой в 5 млн рублей. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Недавно знаменитость признавалась в соцсетях, что мероприятие было масштабным, поскольку она решила объединить день рождения наследников. На празднике были разные зоны, в том числе надувное футбольное поле с пеной, нерф-площадка, батуты, мастер-классы и прочее.

«Ориентировочный бюджет декораций, детской развлекательной программы и торта составил около 2,5-3 млн рублей», — заявила декоратор Миланская.

Эксперт считает, что только трехэтажный торт в футбольной стилистике обошелся звезде «Универа» в 150 тыс. рублей. Миланская добавила, что также Кожевникова потратила немалую сумму на кейтеринг.

Актриса растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима, 7-летнего Василия и годовалого Александра. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но Кожевникова говорила, что штамп в паспорте не имеет никакого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце.

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