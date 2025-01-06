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Поклонники Эвелины Бледанс сделали телеведущей самогонный аппарат

Телеведущая Эвелина Бледанс показала именной самогонный аппарат от поклонников
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DOMEO. Ремонт и дизайн квартир/YouTube

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс призналась в интервью YouTube-каналу «DOMEO», что поклонники подарили ей именной самогонный аппарат.

Бледанс отметила, что хотела испытать аппарат, но пока не делала этого. В нем она хранит куклу со своим лицом, которую сделал другой фанат.

«Я все время думаю, что когда-то у меня будет много яблок, и я сделаю кальвадос, но пока руки не доходят. Здесь живет просто кукла с моим лицом», — поделилась артистка.

В феврале 2024-го Бледанс рассказала, что вдовец Гурченко Сергей Сенин подарил ей костюм артистки. Артистка сыграла Раису Захаровну в спектакле «Любовь и голуби» — героиню, роль которой в одноименном фильме Владимира Меньшова исполнила Людмила Гурченко. В честь этого, по словам звезды, Сенин вручил ей костюм «на удачу».

Бледанс назвала Гурченко «невероятной» женщиной, которая всегда ее вдохновляла. После окончания спектаклей артистка планирует поставить манекен с костюмом в своем загородном доме.

Как отметила Бледанс, она была лично знакома с Гурченко. Знаменитости встретились в купе поезда, где полночи пили чай и разговаривали.

Ранее Виктория Боня ответила на критику из-за отсутствия талии.

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