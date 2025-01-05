Ким Кардашьян повторила образ Риты Дакоты из клипа

Певица Рита Дакота заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что светская львица и звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян повторила ее образ из клипа.

Дакота рассказала, что подбирала образ для своего клипа на песню «Reason» в Лос-Анджелесе со стилисткой. Женщина работает не только с российской певицей, но и с такими зарубежными звездами, как Дрейк и A$AP Rocky. По словам артистки, стилистка привела ее в магазин винтажных брендовых вещей, в которых снимаются звезды Голливуда. Стоимость членской карты этого заведения составляет $12 тысяч.

По словам Дакоты, одна из клиенток магазина заинтересовалась ее луком. Этой женщиной оказалась стилистка Ким Кардашьян — Венеда Картер.

«Одна девушка все залипала-залипала на меня, мол: «Какой крутой лук, особенно футболка, хочу своему клиенту на следующую съемку сделать такое же, можно сфоткать?» Я без задней мысли: «Фоткайте, конечно». Оказалось, что это была Венеда Картер а ее «клиент» — это Ким Кардашьян. Конец», — поделилась певица, приложив к публикации смайлик клоуна.

Сама футболка стоит тысяча долларов. Артистка уточнила, что не купила ее, а взяла в аренду за $20.

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