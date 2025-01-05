Анфиса Чехова рассказала о неудачной инъекции ботокса

Телеведущая Чехова сообщила, что у нее были проблемы с глазом из-за ботокса

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее были проблемы с глазом из-за неудачной косметической процедуры.

Чехова рассказала, что ее глаз закрылся из-за неправильной инъекции ботокса. Ее проблемы усугубились в Дубае, куда она уехала для изучения английского языка. Как отметила знаменитость, в тот период также не стало ее дяди. Артистка спасалась от негатива в работе.

«Даже внутри красивой картинки я чувствовала себя как в тюрьме. Меня снова спасала работа: я выступала как спикер, снималась в КВН и даже спела в дуэте с братом», — поделилась телеведущая.

По словам Чеховой, за 2024 год она успела расстаться с мужчиной на День святого Валентина, поучаствовать в съемках различных шоу и стать ведущей «Вкусно с Анфисой Чеховой». На Новый год знаменитость улетела на Бали, чтобы «закрыть гештальт».

«На Бали, помимо моих личных драм, были прекрасные дни, проведенные с друзьями, и там же, пытаясь справиться с эмоциями, я увлекалась практикой инерденс, еще ее называют активацией кундалини», — рассказала артистка.

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