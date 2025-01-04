Назван топ-10 фильмов 2024 года

Издание The Hollywood Reporter опубликовало топ-10 фильмов 2024 года по версии редакции, где первую строчку рейтинга получил научно-фантастический фильм Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая».

«Вильнев продуманно и скрупулезно выстраивает мир, то же самое относится и к повествованию. Все кинематографические элементы здесь на высоте: и актерская игра, и партитура, и костюмы, и операторская работа, и звуковое оформление», — отмечают журналисты.

На втором месте оказалась киноадаптация бродвейского мюзикла, фильм «Злая» с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях. Тройку лидеров замкнул научно-фантастический боевик «Чужой: Ромул», которого авторы похвалили за «привнесение энергии молодости».

В топ-10 также попали анимационный фильм «Дикий робот», ужастик «Собиратель душ», боевик «Схватка» индийского режиссера Никхила Нагеш Бхата, хоррор «Полночь с дьяволом», мультфильм «Трансформеры: Начало», фильм «Субстанция» с Деми Мур и комедийный боевик «Каскадеры».

THR отметило, что супергеройское кино «подвело» зрителей в 2024 году — самым успешным проектом оказался «Дэдпул и Росомаха». Кроме того, год выдался неудачным для боевиков, но хорошим для анимации. Помимо «Дикого робота», авторы выделили «Головоломку 2» и «Мемуары улитки».

Ранее стало известно, что «Волшебник Изумрудного города» собрал больше миллиарда рублей в прокате.