Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что родился и вырос в Эрмитаже

Президент Путин назвал любимыми музеями Эрмитаж и Русский

Президент России Владимир Путин назвал свои любимые музеи в ответ на соответствующий вопрос, заданные на встрече с жителями Анадыря. Его цитирует ТАСС.

«Это мои родные Эрмитаж и Русский музей. Я там родился, вырос, проводил достаточно много времени в этих интерьерах», — указал он на два государственных музея в своем родном городе — Санкт-Петербурге.

Он также отметил, что советская система образования хорошо справлялась с тем, чтобы знакомить подрастающее поколение с искусством.

«Преимущества советской школы заключались в том, что они все-таки давали детям возможность в массовом порядке ознакомиться с произведениями искусств в наших собраниях», — сказал Путин.

Кроме того, Путин напомнил, что накануне вместе с лидерами СНГ посещал Царское село, Петергоф и музеи Павловска.

В ходе мероприятия Путин также раскритиковал зарубежные мультфильмы.

«Смотришь современные мультики западного производства — там все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают», — сказал президент.

Ранее «Холоп-2» обогнал «Бременских музыкантов» в российском прокате.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами