Путин заявил, что родился и вырос в Эрмитаже

Президент России Владимир Путин назвал свои любимые музеи в ответ на соответствующий вопрос, заданные на встрече с жителями Анадыря. Его цитирует ТАСС.

«Это мои родные Эрмитаж и Русский музей. Я там родился, вырос, проводил достаточно много времени в этих интерьерах», — указал он на два государственных музея в своем родном городе — Санкт-Петербурге.

Он также отметил, что советская система образования хорошо справлялась с тем, чтобы знакомить подрастающее поколение с искусством.

«Преимущества советской школы заключались в том, что они все-таки давали детям возможность в массовом порядке ознакомиться с произведениями искусств в наших собраниях», — сказал Путин.

Кроме того, Путин напомнил, что накануне вместе с лидерами СНГ посещал Царское село, Петергоф и музеи Павловска.

В ходе мероприятия Путин также раскритиковал зарубежные мультфильмы.

«Смотришь современные мультики западного производства — там все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают», — сказал президент.

Ранее «Холоп-2» обогнал «Бременских музыкантов» в российском прокате.