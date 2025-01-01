Умерла «женщина-кошка» Джослин Вильденштейн

«Женщина-кошка» Джослин Вильденштейн, которая стала известна по всему миру благодаря своему пристрастию к пластическим операциям, умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщило Daily Mail.

Согласно данным газеты New York Post, причиной смерти светской львицы стала легочная эмболия.

Миллиардерша начала увлекаться изменениями в своей внешности в конце 70-х годов, всячески стараясь, чтобы ее глаза стали напоминать рысьи: именно рысь она держала у себя дома.

Джослин родилась в 1940 году в Лозанне, Швейцария. В 1978 году она вышла замуж за арт-дилера и заводчика лошадей Алека Вильденштейна. Но в 90-х их брак распался, когда Алек увлекся молодой русской моделью Любой Ступаковой.

Ранее таунхаус Вильденштейн на Манхэттене продали за рекордные $80 млн.