Jay-Z надеется закрыть дело об изнасиловании, ссылаясь на календарь и географию

Адвокат рэпера Jay-Z (он же — Шон Картер) Алекс Спиро написал письмо судье, которая будет рассматривать дело о предполагаемом изнасиловании Картером 13-летней девочки. Об этом сообщает Deadline.

«Истец не может получить возмещение по единственному иску в соответствии с Законом о защите жертв гендерного насилия, поскольку закон не имеет обратной силы», — написал он.

Спиро объяснил, что якобы произошедший с жертвой инцидент произошел в сентябре 2000 года. Закон был принят только 19 декабря 2000 года.

Также защитник обратил внимание на несоответствия в показаниях жертвы. Истец заявляла, что преступление было совершено в «большой белой резиденции с закрытой U-образной подъездной дорожкой», куда ее отвезли из концертного зала Radio City Music Hall за 20 минут.

По словам Спиро, особняк находился за пределами территориальных границ Нью-Йорка, поэтому поездка должна была занять больше времени.

9 декабря Шона Картера, более известного как Jay-Z, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом P. Diddy. Предположительно, это произошло на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. По данным журналистов, несовершеннолетняя пришла без билета, и ее поймали секс-скауты Пи Дидди.

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