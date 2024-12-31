Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Jay-Z надеется закрыть дело об изнасиловании, ссылаясь на календарь и географию

Deadline: рэпер Jay-Z хочет закрыть дело об изнасиловании на основании географии
close
Mario Anzuoni/Reuters

Адвокат рэпера Jay-Z (он же — Шон Картер) Алекс Спиро написал письмо судье, которая будет рассматривать дело о предполагаемом изнасиловании Картером 13-летней девочки. Об этом сообщает Deadline.

«Истец не может получить возмещение по единственному иску в соответствии с Законом о защите жертв гендерного насилия, поскольку закон не имеет обратной силы», — написал он.

Спиро объяснил, что якобы произошедший с жертвой инцидент произошел в сентябре 2000 года. Закон был принят только 19 декабря 2000 года.

Также защитник обратил внимание на несоответствия в показаниях жертвы. Истец заявляла, что преступление было совершено в «большой белой резиденции с закрытой U-образной подъездной дорожкой», куда ее отвезли из концертного зала Radio City Music Hall за 20 минут.

По словам Спиро, особняк находился за пределами территориальных границ Нью-Йорка, поэтому поездка должна была занять больше времени.

9 декабря Шона Картера, более известного как Jay-Z, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом P. Diddy. Предположительно, это произошло на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. По данным журналистов, несовершеннолетняя пришла без билета, и ее поймали секс-скауты Пи Дидди.

Ранее стало известно, что актриса Галь Гадот перенесла операцию на мозге на восьмом месяце беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами