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Собчак поддержала приостановившего карьеру Моргенштерна: «Разгон перед взлетом»

Журналистка Ксения Собчак пожелала Моргенштерну решить проблемы со здоровьем
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Кадр из видео/Осторожно: Собчак/Youtube

Журналистка Ксения Собчак обратилась к Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале.

Звезда поддержала коллегу, который признался, что берет паузу в творческой карьере. Собчак отметила, что ее тронул пост рэпера, в котором он открыто рассказал о проблемах со здоровьем и дальнейшем лечении.

«Мы общались с ним иногда это время, и я очень желаю ему вернуть свою энергию и преодолеть все проблемы. Ведь на сцене он и правда очень круто работает. Видела неоднократно. Морген, падения даны как разгон перед взлетом», — написала журналистка в личном блоге.

Накануне Моргенштерн сообщил, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем. Он решил сосредоточиться на лечении, из-за чего решил отложить выступления и запись новых материалов. Также рэпер поблагодарил поклонников за поддержку и призвал беречь свое здоровье и не брать с него пример.

«2025-й станет для меня годом обучения жить заново, поэтому ждать от меня ничего не стоит. Я сам до конца не понимаю, насколько сложно трезво улыбнуться, когда 15 лет живешь в постоянном лживом кайфе», — поделился исполнитель.

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