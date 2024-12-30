Валерий Баринов признался, в чем именно он себя винит перед сыном

Актер Валерий Баринов признался в интервью YouTube-каналу «PROжизнь», что обвиняет себя за удар по губам сына Егора.

Баринов вспомнил, как сын в десять лет выкурил сигарету. Он узнал это от Егора, который пришел к нему сознаться в курении. По словам артиста, он «обидно и достаточно больно» ударил сына по губам, не спрашивая подробностей.

«Он был настолько потрясен этим… Я до сих пор не могу вспоминать это спокойно, но я поступил так. Мой сын не курит. Хорошо ли я поступил или плохо… Наверное, плохо, но. Вы знаете, как я понял в юности, что когда меня наказывал дед. Допустим, мог высечь за что-нибудь, или от отца могло достаться. Я не понимал, почему плачу», — рассказал актер.

По словам Баринова, потом он понял, что ему было обидно за деда. Как отметил актер, он знал, что родственнику больно, когда тот его бьет.

«А я до этой боли довел», — заявил артист.

Баринов признался, что также заставлял сына смотреть передачи, в которых рассказывалось о вреде и последствиях употребления наркотиков. Актер хотел напугать Егора, чтобы тот не пробовал запрещенные вещества. Ему было важно донести до сына, что наркотики — это «темная сторона жизни и финал всего».

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