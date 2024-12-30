Алексей Учитель сообщил об актуальной проблеме кинематографа

Режиссер Алексей Учитель рассказал в беседе с ТАСС, что наиболее актуальной проблемой кинематографа является дефицит идей и хороших сценариев.

По словам Учителя, такая проблема присутствует не только в России, но и во всем мире. Режиссер признался, что сейчас трудно отыскать хорошие тексты в жанрах комедии, триллера и детектива. Артист признался, что сложно объяснить причину возникновения такой ситуации.

«Готовятся кадры, приходят ребята, иногда они делают какие-то интересные короткометражные проекты — у них есть идеи, направление. Может быть, им мешает сериальный поток», — отметил режиссер.

Учитель считает, что справиться с проблемой можно при помощи поиска интересных писателей и привлечения в кинематографическое искусство.

В августе 2023-го Учитель пошутил, что хотел украсть у Юрия Быкова сценарий фильма «Майор». Он познакомился с коллегой, когда тот еще учился во ВГИКе.

По словам Учителя, в первую встречу Быков попросил почитать его сценарий фильма «Жить». Во время чтения режиссер «обалдел». Первые три картины Быкова были сняты на студии Учителя.

Учитель назвал Быкова безумно талантливым человеком. Более того, он вспомнил, что во время прочтения сценария фильма «Майор» был очень впечатлен текстом и захотел отобрать сценарий, чтобы самому его снять.

Ранее Алексей Учитель заявил, что у Юры Борисова есть все шансы быть номинированным на «Оскар».