Звезда Comedy Woman рассказала, что не пьет в Новый год

Актриса и комикесса Наталия Медведева призналась в mk.ru, что не собирается пить алкоголь в новогоднюю ночь.

Медведева также не планирует есть после восьми вечера. Она, возможно, побалует себя мандаринами, сладостями и легкими перекусами. По словам актрисы, она и ее близкие соберутся за праздничным столом в семь часов вечера. На нем будут легкие закуски.

«Просто в юности я всю ночь ела в Новый год и в результате заработала себе немало проблем с ЖКТ. Потом все это вылечили благополучно, но теперь понимаю, что это не моя история. Поэтому мы — семья ЗОЖников», — рассказала актриса.

Медведева замужем за капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем. В августе 2023-го артистка призналась, что отказалась сниматься в постельных сценах из-за супруга.

Медведева также никогда не будет целоваться в проектах. Она объяснила, что приняла это решение после выхода картины «Приличные люди» с Сергеем Шнуровым. В фильме персонаж юмористки целовалась с главным героем. Звезда призналась, что после этого у нее случился дома скандал — из-за сцены с поцелуем в ее семье был стресс.

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