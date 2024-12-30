Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда Comedy Woman рассказала, что не пьет в Новый год

Актриса Наталия Медведева отказалась от алкоголя в Новый год
close
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Актриса и комикесса Наталия Медведева призналась в mk.ru, что не собирается пить алкоголь в новогоднюю ночь.

Медведева также не планирует есть после восьми вечера. Она, возможно, побалует себя мандаринами, сладостями и легкими перекусами. По словам актрисы, она и ее близкие соберутся за праздничным столом в семь часов вечера. На нем будут легкие закуски.

«Просто в юности я всю ночь ела в Новый год и в результате заработала себе немало проблем с ЖКТ. Потом все это вылечили благополучно, но теперь понимаю, что это не моя история. Поэтому мы — семья ЗОЖников», — рассказала актриса.

Медведева замужем за капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем. В августе 2023-го артистка призналась, что отказалась сниматься в постельных сценах из-за супруга.

Медведева также никогда не будет целоваться в проектах. Она объяснила, что приняла это решение после выхода картины «Приличные люди» с Сергеем Шнуровым. В фильме персонаж юмористки целовалась с главным героем. Звезда призналась, что после этого у нее случился дома скандал — из-за сцены с поцелуем в ее семье был стресс.

Ранее Анита Цой раскрыла планы на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами