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Божена Рынска усомнилась в умственной сохранности Сергея Полунина

Журналистка Рынска назвала артиста балета Сергея Полунина умственно отсталым
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Скандальная журналистка Божена Рынска назвала российского артиста балета Сергея Полунина умственно отсталым. Светская обозревательница сделала такой вывод на основе последних постов танцора и поделилась своим мнением в социальных сетях.

«Покидая Россию, танцор Сергей Полунин опубликовал список своих обид. Понятно, что танцоры в массе своей не Спинозы, но безграмотность этого кадра просто изумляет», — написала Рынска. Она добавила, что Полунин даже мысль выразить не в состоянии — «мычит, как корова».

«Это же ярко выраженная умственная отсталость. Но позвольте, как же он служил в очистке?» — написала Рынска.

Сергей Полунин, решивший покинуть Россию, в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинил чиновников в безразличии к его работе и бюрократию.

По словам Полунина, его концерты неоднократно отменяли, культурным инициативам не давали хода — в частности, не дали выступить в «Крокусе» в декабре 2023 года, отказали в гранте на организацию шоу в Мариуполе, вычеркнули его проекты из «Пушкинской карты».

Полунин заявил, что вложил миллионы рублей в поддержку российских школ, театров и благотворительных инициатив, пожертвовал около 15 млн рублей на поддержку людей в зоне СВО, но это не было оценено.

Бюрократия и отсутствие энтузиазма со стороны чиновников, продолжает Полунин, не дали ему реализовать международный балетный проект «Ромео и Джульетта» в Крыму.

Ранее жена Полунина перестала скрывать лицо их сына Эры.

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