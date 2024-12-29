Агата Муцениеце поймала букет невесты

Актриса Агата Муцениеце сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поймала букет невесты на свадьбе.

Муцениеце поделилась фото с цветами.

«Ситуация – букет невесты», — заявила артистка.

В декабре появились слухи о романе Муцениеце и певца Петра Дранги. Появились на прошлой неделе. Издание Super.ru писало, что артистка вместе с дочерью Мией и певцом появились на шоу театра SVET. По словам журналистов, знаменитости охотно позировали перед камерами. Журналисты отметили, что уже некоторое время ходят сплетни, что артистов связывают романтические отношения.

17 декабря Агата Муцениеце и Петр Дранга посетили премьеру фильма «Братья». Они вместе позировали перед фотографами. По информации журналистов Super, когда в кинозале погас свет, артистка положила голову на плечо исполнителя. Отмечается, что знаменитости также целовались. После премьеры Муцениеце и Дранга засняли обнимающимися на публике.

На данный момент Муцениеце судится с Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Ранее Агата Муцениеце рассказала о встрече с НЛО.