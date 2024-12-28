«Хотя иногда яростно спорим»: Алексей Воробьев рассказал о дружбе с отцом Анджелины Джоли

Актер Алексей Воробьев признался, что был счастлив поработать вместе с лауреатом «Оскара» Джоном Войтом. Вместе они снялись в американском фильме «Рейган» о 40-м президенте США.

«Я очень многому научился в процессе подготовки именно у Джона. <...> С профессионалом такого уровня, как он, я, пожалуй, еще никогда не работал. И я безумно ему благодарен за этот опыт и дружбу, которая сохранилась и после съемок. Мы иногда встречаемся на ланч, просто болтаем о кино, литературе, политических катаклизмах. Джон первым приехал поздравить меня с новосельем и сделал мне невероятный подарок, написав на нем пожелание своему русскому коллеге и другу», — поделился артист.

Воробьев также отметил, что был восхищен тем, насколько глубоко Войт погружен в русскую культуру:

«Я патриот своей страны и за многие месяцы дружбы с Джоном вижу, как глубоко он знает и любит русскую литературу и искусство. К слову, он не раз бывал в России — и то, как об этом рассказывает, поднимает во мне волну гордости за нашу великую культуру. Очень странное ощущение, скажу я вам — сам вроде бы непричастен к этому, однако когда Джон говорит: «Вот, скажем, Михаил Чехов, он же создал то, чему потом учил Ли Страсберг уже здесь», ты сидишь напротив и гордо киваешь. Мол, да, так и есть, как будто все это создано при твоем непосредственном участии. Но должен сказать, что с Джоном мы порой спорим, и довольно яростно, если не совпадаем в каких-то точках зрения, что совершенно не мешает нам оставаться друзьями».

Полное интервью с Алексеем Воробьевым читайте здесь.

Ранее Воробьев признался, что учился у Андрея Миронова в рамках подготовки к съемкам в «Небриллиантовой руке».