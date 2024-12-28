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«Похудел на 7 кг»: Алексей Воробьев рассказал о тяжелых съемках в сериале Netflix

Актер Воробьев признался, что сильно похудел из-за съемок в сериале Netflix
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Личный архив Алексея Воробьева

Певец Алексей Воробьев в интервью «Газете.Ru» рассказал о тяжелых последствиях съемок в сериале «Нереально», который сейчас транслируется на Netflix.

«Съемки длились четыре месяца, по итогу которых я похудел на 7 кг — и моя нервная система была похожа на оголенные провода. Даже для меня самого реакции на слова и события в реальной жизни стали непредсказуемыми. Потом пришлось серьезно браться за себя. Я на месяц уехал жить за город, минимизируя общение с внешним миром. Даже в социальные сети не заходил. Читал, занимался спортом, писал музыку, играл с собой в шахматы и высыпался», — поделился артист.

Сериал «Нереально» (или «Нереальный холостяк») выходил в 2015-2018 годах. Главные роли в проекте исполнили Шири Эпплби, Констанс Зиммер и Крейг Бирко. Помимо «Нереально», Воробьев снимался в ряде других голливудских проектов — в частности, «Космических силах» и «Морской полиции».

Полное интервью с Алексеем Воробьевым читайте здесь.

Ранее Воробьев согласился с тем, что оказал влияние на карьеру Егора Крида.

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