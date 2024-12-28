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Арбенина и Исакова пришли на премьеру шоу Михалковых «Дядя Степа. Говорят: под Новый год...»

Актрисы Анна и Надя Михалковы представили шоу по мотивам «Дяди Степы»
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Пресс-служба шоу «Дядя Степа. Говорят, под новый год»

На премьере новогоднего шоу для всей семьи «Дядя Степа. Говорят: под Новый год...» 27 декабря собрались российские звезды — семья Михалковых, Виктория Исакова, Диана Арбенина, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба проекта.

Шоу Анны и Нади Михалковы — внучек автора поэмы «Дядя Степа — милиционер» Сергея Михалкова — будут показывать на сцене МТС Live Холл до 8 января включительно.

По словам Анны Михалковой, к 70-летию поэмы авторы решили возродить добрую традицию встречаться всей семьей под Новый год.

«Нам хочется воспитывать своих детей на примерах, проверенных временем и нами! Дядя Степа — всем знакомый герой, с ним меня связывает история из детства, как и со многими другими героями произведений: Три поросенка, Зайка-зазнайка, Упрямый лягушонок, которых создал мой дед, Сергей Михалков. В прошлом году мы заложили фундамент для того, чтобы сделать это новогоднее шоу традиционным, куда можно прийти всей семьей и встретиться с героем, которого помнят и любят несколько поколений», — заявила она.

Посещение шоу, уверена Михалкова, может стать семейной традицией для многих.

По сюжету Дядя Степа вместе с другими персонажами стихотворений Михалкова преследует загадочного Звездопадова и спасает детей от опасных и неожиданных ситуаций. В постановке задействовано более 40 актеров, включая артистов цирка и мюзикла, а также танцевальный шоу-балет, каскадеры и акробаты.

Визуальной доминантой сцены стал двадцатиметровый макет дома-высотки, на поверхность которого выполняется видеопроекция. К каждому билету прилагается подарок.

Ранее в Белоруссии прошла премьера первого в СНГ мультфильма, нарисованного нейросетью.

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