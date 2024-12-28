«Люди аж вздрогнули»: Саша Петров о знакомстве с супругой

Российский актер Саша Петров подробно рассказал о знакомстве со своей женой Викторией. Его цитирует издание Super.

По словам артиста, они с девушкой познакомились на Патриарших прудах — подруга Виктории сфотографировалась с ним, а сама девушка не торопилась этого делать, пока ее не подтолкнула к артисту мама. Когда Петров уходил, он хотел оставить девушке телефон, но не нашел способа обменяться контактами.

«Я проходил мимо их компании на улице, посмотрел на нее пристальным взглядом и сказал: «Хорошего вечера» на все Патриаршие пруды. Люди аж вздрогнули в этот момент. Это означало: «Найди меня, меня не сложно найти». И она написала», — вспоминает Петров.

В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории Антоновой. Причиной стало появление Александра Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке.

18 декабря Александр Петров и Виктория Антонова публично объявили, что впервые станут родителями. Жена актера опубликовала в соцсетях фото, где показала округлившийся живот.

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