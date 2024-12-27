Татьяна Буланова рассказала, как будет встречать Новый год

Певица Буланова рассказала, что будет встречать Новый год на сцене

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в интервью Gazeta.SPb поделилась планами на новогоднюю ночь. По ее словам, встречать 2025-й год она будет на сцене.

«Новый год я встречу на сцене. Бой курантов мы проведем прямо во время выступления. После этого, скорее всего, продолжим праздновать в ресторане в кругу своих родных», — сообщила певица.

Также артистка рассказала о творческих планах на предстоящий год. Гастрольный график звезды расписан до осени.

«Один из самых долгожданных проектов — это проект, посвященный песням народов России, где я буду исполнять композиции на национальных языках. Это большой и важный проект для меня», — отметила Буланова.

До этого артистка призналась подписчикам в соцсетях, что у нее появился новый член семьи. Она показала домашнего питомца и раскрыла его кличку.

«Знакомьтесь! Новый член семьи. Шотландская вислоухая золотая шиншилла. Сеня», — поделилась исполнительница.

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