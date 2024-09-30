Буланова рассказала о ревности бывшего мужа

Певица Татьяна Буланова заявила, что Владислав Радимов не поддерживал ее во время брака. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Буланова рассказала, что Радимов ревновал ее к работе и завидовал ее успеху.

«У него было негативное отношение к этому, а Валера (Валерий Руднев – нынешний муж Булановой) гордится, смотрит, ему приятно», — поделилась артистка.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

2 июня 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

В июле 2024-го Татьяна Буланова призналась, что супруг предложил ей усыновить ребенка. По словам артистки, Руднев хочет детей, а она не вправе ему отказать.

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