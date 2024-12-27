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Тодоренко о своей роли в «Небриллиантовой руке»: «Со Светличной не сравнится»

Актриса Тодоренко: героиня Светличной стала игривее в «Небриллиантовой руке»
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Пресс-служба ТНТ

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко рассказала VOICE, что ее героиня в «Небриллиантовой руке» отличается от персонажа, воплощенного Светланой Светличной в советской комедии Леонида Гайдая.

«Давайте будем честны: сыграть как она у меня бы не получилось. <...> Cравниться со Светланой Светличной невозможно, да я и не пыталась, потому что очевидно: я ей проиграю», — призналась знаменитость.

По словам Тодоренко, создатели «Небриллиантовой руки» стремились сделать максимально гиперболизированную пародию на персонажа Светличной. Актриса понадеялась, что ей удалось добавить героине и что-то от себя. Тодоренко заявила, что соблазнительница Анна Сергеевна стала более «более расслабленной и даже игривой».

Также телеведущая сообщила, что не планировала играть в эротическом эпизоде во время съемок ремейка. Продюсеры ей обещали, что подобных сцен не будет, но Тодоренко сразу же вручили купальник, как только она пришла на площадку.

«Конечно, у меня был определенный момент внутреннего сопротивления, хотя я встала в кадр и отработала так, как требовали режиссеры. Впрочем, интимной или постельной сцены в фильме нет, а там, где есть эротический характер, снимались дублеры», — поделилась она.

Премьера фильма «Небриллиантовая рука» состоится 31 декабря. Сюжет комедии рассказывает о том, как Семен Семенович Горбунков отправляется в путешествие на круизном лайнере. В последнем иностранном порту — старом Дубае — ему накладывают гипс контрабандисты. В ремейке Горбунков везет в страну не бриллианты, а новые смартфоны, фены Dyson и прочие товары.

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