Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Даниил Воробьев о драке с Максимом Матвеевым: «Потом в церковь ходил»

Актер Воробьев пошутил, что отмаливался после драки с Матвеевым на съемках
close
Пресс-служба Кинопоиска

Актер Даниил Воробьев вспомнил на шоу «ОК на связи!» о съемках эпизода сериала «Триггер», в котором ему пришлось ударить героя Максима Матвеева.

Воробьев сыграл в шоу брата клиента Артема Стрелецкого (Матвеев), который считает психолога виновным в кончине своего родственника и матери.

«Я потом в церковь ходил, отмаливался. Бить Макса Матвеева — кощунство», — пошутил актер.

Также Воробьев раскрыл, что считает свою роль в предстоящем сериале «Жар» с Марком Эйдельштейном наиболее изматывающей физически. Ему пришлось сесть на диету и усиленно заняться спортом, чтобы сыграть накачанного повара.

«Для этой работы, конечно, я вскрылся, честно сказать. <…> Особенно далось трудно — продержать эту вещь на съемочный период», — поделился артист.

Актер вспомнил о случае, как у него закончились на съемочной площадке подготовленные диетологом боксы с едой. Врач позволила ему перекусить небольшой порцией голубики, но в итоге Воробьев съел три килограмма ягод.

После завершения съемок, рассказал артист, он сразу же съел две пиццы.

Ранее артист балета Цискаридзе рассказал о том, как его «выносили» из театра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами