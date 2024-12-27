Даниил Воробьев о драке с Максимом Матвеевым: «Потом в церковь ходил»

Актер Воробьев пошутил, что отмаливался после драки с Матвеевым на съемках

Актер Даниил Воробьев вспомнил на шоу «ОК на связи!» о съемках эпизода сериала «Триггер», в котором ему пришлось ударить героя Максима Матвеева.

Воробьев сыграл в шоу брата клиента Артема Стрелецкого (Матвеев), который считает психолога виновным в кончине своего родственника и матери.

«Я потом в церковь ходил, отмаливался. Бить Макса Матвеева — кощунство», — пошутил актер.

Также Воробьев раскрыл, что считает свою роль в предстоящем сериале «Жар» с Марком Эйдельштейном наиболее изматывающей физически. Ему пришлось сесть на диету и усиленно заняться спортом, чтобы сыграть накачанного повара.

«Для этой работы, конечно, я вскрылся, честно сказать. <…> Особенно далось трудно — продержать эту вещь на съемочный период», — поделился артист.

Актер вспомнил о случае, как у него закончились на съемочной площадке подготовленные диетологом боксы с едой. Врач позволила ему перекусить небольшой порцией голубики, но в итоге Воробьев съел три килограмма ягод.

После завершения съемок, рассказал артист, он сразу же съел две пиццы.

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