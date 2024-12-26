Первая жена Яниса Тиммы рассказала об обстоятельствах их развода

Модель Сана Оша призналась, что Янис Тимма был готов ради семьи на все

Первая жена баскетболиста Яниса Тимма модель Сана Оша рассказала об обстоятельствах их развода. Подробностями расставания женщина поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Оши, заведя роман с певицей Анной Седоковой, баскетболист почти оборвал общение с их общим сыном, а звонил ему, только когда был один.

Она также обратила внимание на то, что при разводе подписала документы, запрещавшие ей рассказывать об их с Тиммой браке.

«Потому что это могло бы повредить репутации определенного человека», — написала Оша, намекая, что муж мог иметь новые отношения, еще не уйдя из семьи.

Оша прокомментировала и информацию о том, что Тимма якобы занимал у Седоковой деньги на алименты. Она напомнила, что при разводе спортсмен был миллионером и даже подписал крупный контракт с российским клубом. Девушка задалась вопросом, на что были потрачены деньги и почему последние дни жизни экс-супруг проводил в мотеле.

«Я видела, что этот мужчина был готов отдать последнее ради женщины или семьи, что у него было большое и любящее сердце, и он был готов помочь каждому другу», — заключила она.

Кроме того, модель заявила, что баскетболист не был неуравновешенным человеком.

Оша и Тимма поженились в 2016 году спустя шесть лет отношений. В 2018 году у пары появился сын Кристиан. Модель и баскетболист развелись в ноябре 2019 года.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

В тот же день певица сообщила о госпитализации. Поп-исполнительница опубликовала ролик, в котором лежала под капельницей в палате. На видео заметно, что Анна Седокова плачет. Артистка не прокомментировала свою публикацию. Представители певицы объяснили, что исполнительница находилась в состоянии аффекта.

Ранее отец Яниса Тиммы, Райтис Тимма, усомнился в появлении певицы Анны Седоковой на прощании с баскетболистом.