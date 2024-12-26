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Звезда «Слова пацана» объяснила феноменальность Юры Борисова

Актриса Анастасия Красовская похвалила подход к работе Борисова
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анастасия Красовская заявила в беседе с YouTube-каналом «Макарена», что главная феноменальность Юры Борисова заключается в его харизме и подходе к работе.

«С такой внешностью грозного мужика едет на байке в кожаной куртке. Ты садишься сзади, обнимаешь его, и становится так тепло и спокойно», — поделилась артистка.

По словам Красовской, Борисов обладает притягательной харизмой, которая очень важна для мужчин-актеров. Она также похвалила коллегу за подход к работе. Артисты снимались вместе в картине «Герда». В одной из сцен персонажи Борисова и Красовской пили алкоголь на улице.

«Реквизитор поставил стакан, положил хлеб. Была зима. Юра стоит, берет снег и бросает на хлеб. Все на него смотрят. Он говорит: «Ну чего? Снег шел, должно припорошить и хлеб тоже». Все такие: «Вау». Человек просто на 120-150% включен в то, что он делает. И это видно. За это его и любят», — рассказала артистка.

Красовская заявила, что Борисов полностью заслуживает свою номинацию на премию «Золотой глобус».

Ранее Юре Борисову спрогнозировали номинацию на «Оскар».

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