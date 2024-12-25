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Катя Лель о кончине бывшего мужа Седоковой: «Никто ни от чего не застрахован»

Певица Катя Лель пожелала обществу быть добрее после кончины бывшего мужа Седоковой
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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Катя Лель в беседе с Voice пожелала людям быть добрее на фоне кончины бывшего супруга Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы.

«Никто ни от чего не застрахован в этой жизни. Легко осуждать и говорить, но оказаться на этом месте — это страшно», — поделилась артистка.

Лель призналась, что считает ужасным уход людей в столь юном возрасте. Тимме было 32 года.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

В тот же день Седокова сообщила о госпитализации. Певица опубликовала ролик, в котором лежит под капельницей в палате. На видео заметно, что Седокова плачет. Она не прокомментировала свою публикацию. Представители певицы объяснили, что исполнительница находилась в состоянии аффекта.

Ранее Алена Кравец вспомнила, что Седокова нанимала детектива из-за измен Тиммы.

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